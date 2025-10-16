Brasil jugará amistosos contra Senegal y Túnez, para cerrar el año

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la Canarinha este año, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.
Primero, se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre. Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia).
Como Brasil, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.
La Canarinha, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti desde mayo, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur (5-0) y Japón (2-3) con sensaciones dispares.
