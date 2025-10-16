El Atlético, con todos los internacionales y a varias velocidades

Aún con la baja de Johnny Cardoso, que tampoco se entrenó este jueves con el grupo tras el golpe sufrido el martes en el mismo tobillo del que se había recuperado de un esguince, el entrenador Diego Simeone dispondrá solo de este viernes para preparar con todo el equipo el encuentro con el conjunto navarro.

Aparte del medio centro estadounidense, tampoco está disponible para el partido Clement Lenglet, por sanción por su expulsión por doble amarilla en la última jornada ante el Celta (1-1), y habrá que ver si José María Giménez, que ya reapareció en el amistoso en Libia, entra o no en la convocatoria, ya que no compite desde el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes.

En su recorrido hacia el partido, los entrenamientos diferenciados, según la carga de encuentros de cada internacional, marcaron la sesión matutina de este jueves en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Los cuatro internacionales argentinos (Giuliano Simeone, Nico González, Nahuel Molina y Julián Alvarez) hicieron trabajo regenerativo por la mañana antes del entrenamiento de todo el equipo, según informó el club, tras aterrizar la pasada madrugada en Madrid después de los dos amistosos con su selección en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los internacionales españoles Robin Le Normand y Alex Baena, titulares en el último choque ante Bulgaria, se ejercitaron suavemente, con vistas a la recuperación, sobre el terreno de juego y al margen de sus compañeros.

Pablo Barrios y Marcos Llorente, mientras, trabajaron con el grupo tras jugar 22 minutos y nada en el último duelo de España, respectivamente.

También lo hicieron tanto David Hancko como Giacomo Raspadori, aunque empezaron la sesión con menos carga, tras sus partidos internacionales con Eslovaquia e Italia, respectivamente, antes de sumarse plenamente al ritmo de sus compañeros.