Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona, dos duelos regionales y un liderato

El conjunto madridista, vencedor del Villarreal por 3-1, aprovechó el tropezón del cuadro azulgrana ante el Sevilla (4-1) para encaramarse de nuevo a lo más alto de la tabla con dos puntos de ventaja sobre la escuadra que dirige el alemán Hansi Flick.

Esta 'ventana' no ha sido nada propicia para el Barcelona en el aspecto de los lesionados, porque a la vez que Lamine Yamal y Fermín López han progresado de sus dolencias y podrían ser alta para el partido de este sábado en el Olímpico de Montjuic e, incluso, el brasileño Raphinha continúa evolucionando, el polaco Robert Lewandowski sufrió con Polonia una rotura en el bíceps femoral y Dani Olmo también tuvo que abandonar la selección española con un problema muscular, con lo que se suman a las bajas de los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.

Con esta situación recibe el sábado en el derbi catalán a un Girona que presenta las bajas por sanción de Iván Martín y Alejandro Francés y está necesitado de dar la sorpresa, aunque llega a Montjuic un tanto aliviado tras haber logrado su primera victoria de la temporada ante el Valencia, lo que permitió al equipo de Míchel Sánchez escapar del último puesto.

Conocedor del resultado del Lluis Companys, el domingo el Real Madrid defenderá el liderato en el Coliseum ante el siempre competitivo Getafe de José Bordalás, un rival que le suele plantear partidos muy difíciles pero al que ha ganado en sus seis últimos enfrentamientos. No pierde desde el primer choque de 2022, cuando cayó por 1-0 con gol del turco Enes Unal.

Tras un buen inicio de temporada, el Getafe ha ido a menos, con dos derrotas y dos empates en sus cuatro últimos compromisos ligueros, lo que le puede hacer si cabe más peligroso para el equipo de Xabi Alonso, que espera la evolución positiva de un Kylian Mbappe enrachado ante el gol tras regresar antes de tiempo de la selección francesa por sus problemas de tobillo y que aunque Dean Huijsen también tuvo que abandonar la disciplina de España por cuestiones físicas cuenta con el descanso que han tenido jugadores como el uruguayo Fede Valverde, el francés Aurelien Tchouameni o el inglés Jude Bellingham, ausentes de las convocatorias de sus equipos nacionales.

El Villarreal y el Betis, tercer y cuarto clasificados, avecinan un duelo de altos vuelos en La Cerámica, donde el cuadro de Marcelino García Toral intentará olvidar la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu y el del chileno Manuel Pellegrini sumar su cuarto triunfo consecutivo y continuar con su escalada.

El Atlético de Madrid retrocedió con su quinto puesto con su empate en Vigo ante el Celta, lo que le obliga a seguir firme en el fortín del Metropolitano, donde recibe a Osasuna, renacido con su victoria ante el Getafe pero que no sabe lo que es puntuar lejos de El Sadar esta campaña.

Tampoco ha puntuado aún como visitante el Mallorca de Jagoba Arrasate, colista empatado con la Real Sociedad. Intentará lograrlo ante el resucitado Sevilla, que de la mano del técnico argentino Matías Almeyda está devolviendo la ilusión de su hinchada, sobre todo con su espectacular triunfo ante el Barcelona, lo que le ha encaramado hasta los puestos europeos.

La sesión del domingo la abrirá en el Martínez Valero un encuentro más que atractivo entre el Elche y el Athletic, ambos igualados a puntos con el Atlético y el Sevilla, en el que el conjunto local, dirigido por Eder Sarabia intentará imponer su atractiva propuesta ante los pupilos de Ernesto Valverde, que pusieron fin a su mala racha antes del parón con el 2-1 que lograron ante el Mallorca.

Necesidad imperiosa de victoria en el Celta-Real Sociedad, en el que se da el hecho curioso de que el cuadro gallego, único de Primera que no ha vencido partido alguno, aún no ha ganado en Balaídos y el guipuzcoano no ha vencido lejos de Anoeta.

También precisa un resultado positivo el Oviedo en el primer encuentro del fin de semana, en el que se enfrentará al Espanyol, con el foco en el reestreno como nuevo técnico del cuadro asturiano de Luis Carrión, que ha retornado al banquillo tras la inesperada destitución del serbio Veljko Paunovic.

Levante y Rayo Vallecano se enfrentarán en el Ciutat de Valencia ligeramente más desahogados tras ganar sus últimos partidos, en tanto que en el último encuentro de la jornada, el lunes, el Alavés del argentino 'Cacho' Coudet quiere mostrar su ambición ante un Valencia que ha encadenado tres partidos sin vencer, los mismos que ha perdido en Mendizorroza.