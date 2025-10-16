Grealish no jugará ante el Manchester City por las normas de cesión de la Premier

El futbolista inglés, mejor jugador de agosto en la Premier League, no podrá estar tanto en la ida como en la vuelta del campeonato liguero ni podrá enfrentarse al conjunto de Pep Guardiola en el caso de que se vean las caras en copa.

El extremo está cuajando un gran inicio de temporada al anotar un gol y dar cuatro asistencias en las primeras siete jornadas que mantiene al equipo en octava posición.

En otros países europeos esta norma no es tan estricta y depende de las cláusulas que se pacten en cada cesión, pero en Inglaterra se aplica de manera general a todos los préstamos dentro del fútbol doméstico.

Estas restricciones, conocidas popularmente como "cláusulas del miedo", tienen como objetivo evitar conflictos de intereses en las que un futbolista bajo contrato con un club pueda perjudicarlo deportivamente.

Esta normativa se introdujo en 2004 cuando Lomana Tresor LuaLua fue cedido al Portsmouth por el Newcastle y los dirigentes olvidaron incluir una cláusula que impidiera al congoleño jugar contra su club de origen.

El delantero, que no había metido un gol en toda la temporada, fue alineado contra su exequipo y anotó el tanto del empate en el minuto 89, celebrándolo efusivamente.

"Me disculpo con los aficionados del Newcastle, pero no saben por lo que he pasado. Me alegro de estar en algún lugar donde alguien me quiere", dijo Lua-Lua tras el encuentro.

Este hecho generó gran controversia y llevó a la Federación Inglesa y a la Premier League a modificar la reglamentación, prohibiendo desde entonces que un jugador cedido pueda enfrentarse a su club.