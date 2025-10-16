Hincapié vuelve a entrenarse y apunta al Atlético de Madrid

El defensa, que llegó al conjunto londinense este verano y que solo ha disputado un minuto con el conjunto 'Gunner' en el duelo ante el Athletic Club, de competición europea, se sometió a una cirugía en la ingle a principios de verano, cuando todavía era jugador del Bayern Leverkusen, de la cual recayó y le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego.

El técnico Mikel Arteta ya avisó tras el ultimo encuentro ante el West Ham que el jugador iba a estar disponible tras el parón.

"Estará disponible después de la pausa internacional. Tendrá un par de sesiones con el equipo y estará listo", expresó.

Por otro lado, Ben White se sumó a las ausencias de los lesionados Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús que no podrán estar disponibles en el encuentro frente al club rojiblanco.

