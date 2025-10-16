Shelvey, ex del Newcastle: "No quiero que mis hijos crezcan en Inglaterra"

Shelvey, que llegó a ser internacional con Inglaterra en seis ocasiones, juega en el Arabian Falcons de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos y hace poco se viralizó un partido suyo en el que solo había 75 espectadores en las gradas, lo que levantó la especulación de que a sus 33 años su traspaso allí estuvo motivado solo por el dinero.

"Me da igual. He visto muchos comentarios de ese estilo y solo pienso: ¿Qué dinero? No hay dinero en la Segunda división de Emiratos Árabes Unidos. El sueldo medio para un futbolista son 2.000 libras, que para lo que he ganado en mi carrera es nada. Mi hermano gana más trabajando en un hotel en Londres, así que no he venido por el dinero", explicó en una entrevista a la cadena británica BBC.

El traspaso al Arabian Falcons lo facilitó el técnico Harry Agombar, amigo de Shelvey desde la infancia.

"La verdad es que estoy feliz. Estoy en esa etapa en la que quiero disfrutar jugando. Me despierto, disfruto de lo que hago y paso tiempo con mi familia. Si te soy sincero no quiero que mis hijos crezcan en Inglaterra. Somos muy afortunado de que vivíamos en una parte muy bonita de Reino Unido, pero de donde yo soy, no se puede vivir allí más. Nunca llevaría un reloj en Londres, por ejemplo. Ni puedes sacar el móvil por la calle tampoco".

Sin embargo, en la entrevista Shelvey aseguró que no está muy "enterado de la política" y que no quiere hacer comentarios sobre ello porque no es "lo suficientemente inteligente".

"Si continúo hablando me meteré en problemas, pero siento que el Reino Unido no es lo que era hace diez o quince años".

Durante su carrera, Shelvey estuvo tres años en el Liverpool, antes de dar el salto al Swansea City, Newcastle y Nottingham Forest. Después tuvo un paso por el fútbol turco y una vuelta a Inglaterra con el Burnley previo al fichaje por el Arabian Falcons.