Tebas se reunirá con AFE para explicarle los beneficios del Villarreal - Barça en Miami

Madrid, 16 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, reiteró este jueves a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), su plena disposición para mantener la reunión solicitada por el sindicato y le propuso tres fechas concretas para un próximo encuentro después de haberle convocado en otras ocasiones, según pudo saber Efe en fuentes de la patronal de los clubes.

Por EFE
16 de octubre de 2025 - 13:05
El foco está en la discordia por el partido de Liga Villarreal CF - FC Barcelona en Miami. AFE, a través de David Aganzo, se quejó ayer de falta de información alrededor del duelo en Miami. Javier Tebas, por su parte, convocó por escrito este jueves a Aganzo a una próxima reunión a la que confirmó personalmente su asistencia.

Las fechas propuestas por Tebas a David Aganzo son: miércoles 22 y jueves 23 de octubre (en horario de mañana) o viernes 24 de octubre (en cualquier momento del día). Tebas, en su misiva, apunta que está abierto a un formato híbrido con asistencia telemática si alguno de los interlocutores no pueden acudir presencialmente.

David Aganzo pidió ayer miércoles transparencia y afirmó que no da por garantizado el Villarreal - Barcelona en Miami. "Tenemos mucho que hablar. Somos nosotros los que jugamos, estamos aquí para que el fútbol mejore y las condiciones del futbolista, también. Se dice que cobran mucho dinero, pero tienen su vida, un montón de lesiones, y hay que protegerlos". "No nos oponemos a LaLiga, solo quiero que nos den la información", apuntó Aganzo.

Tebas, con esta reunión pendiente, quiere informar a AFE de los detalles que rodean a este partido, primero fuera de España en la historia de la Liga y que tanto debate ha despertado en el entorno del fútbol español. Villarreal y Barcelona dieron el ok al desplazamiento a Miami, si bien otros clubes como el Real Madrid han mostrado sus reticencias internas.

