Tebas se reunirá con AFE para explicarle los beneficios del Villarreal - Barça en Miami

El foco está en la discordia por el partido de Liga Villarreal CF - FC Barcelona en Miami. AFE, a través de David Aganzo, se quejó ayer de falta de información alrededor del duelo en Miami. Javier Tebas, por su parte, convocó por escrito este jueves a Aganzo a una próxima reunión a la que confirmó personalmente su asistencia.

Las fechas propuestas por Tebas a David Aganzo son: miércoles 22 y jueves 23 de octubre (en horario de mañana) o viernes 24 de octubre (en cualquier momento del día). Tebas, en su misiva, apunta que está abierto a un formato híbrido con asistencia telemática si alguno de los interlocutores no pueden acudir presencialmente.

David Aganzo pidió ayer miércoles transparencia y afirmó que no da por garantizado el Villarreal - Barcelona en Miami. "Tenemos mucho que hablar. Somos nosotros los que jugamos, estamos aquí para que el fútbol mejore y las condiciones del futbolista, también. Se dice que cobran mucho dinero, pero tienen su vida, un montón de lesiones, y hay que protegerlos". "No nos oponemos a LaLiga, solo quiero que nos den la información", apuntó Aganzo.

Tebas, con esta reunión pendiente, quiere informar a AFE de los detalles que rodean a este partido, primero fuera de España en la historia de la Liga y que tanto debate ha despertado en el entorno del fútbol español. Villarreal y Barcelona dieron el ok al desplazamiento a Miami, si bien otros clubes como el Real Madrid han mostrado sus reticencias internas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy