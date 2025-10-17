El Clausura peruano entra en la recta final con la U como favorito para ganar el título

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati cerrará la jornada el próximo lunes frente al Ayacucho, uno de los últimos clasificados de la competencia, al que recibirá en el Estadio Nacional de Lima, ya que el Estadio Monumental está en reformas para recibir la próxima final de la Copa Libertadores.

La U suma actualmente 30 puntos y definirá la suerte del torneo en poco más de una semana, ya que el próximo jueves disputará un partido pendiente frente al Sporting Cristal, y el domingo siguiente visitará al ADT, en la ciudad de Tarma.

Los cremas buscan asegurar el Clausura para ganar de manera directa el título nacional de 2025, ya que también se quedaron con el Apertura.

De hacerlo, conseguirán un histórico tricampeonato nacional, ya que ganaron los títulos de 2023 y 2024, el primero de ellos dirigidos por Fossati y el otro por el argentino Fabián Bustos.

En su aspiración de dar el golpe y desplazar al líder, el Cusco afrontará el sábado un difícil clásico entre equipos de esa ciudad del sur peruano frente al tradicional Cienciano, que ocupa la octava posición, con 18 unidades.

Alianza Lima, que dirige el argentino Néstor Gorosito y es tercero, con 21 puntos, también tendrá que superar un reto mayor, ya que el lunes visitará al Sport Huancayo en los más de 3.200 metros de altitud de esa ciudad de los Andes centrales del país.

Alianza busca ocupar la segunda posición en la tabla acumulada del año para asegurar su clasificación directa al partido que definirá al segundo club peruano para la próxima Copa Libertadores de 2026.

El Melgar, que también pugna por esa posición, visitará el lunes en el Callao al irregular Sport Boys, mientras que el Sporting Cristal viajará hasta Cusco para jugar el domingo ante Deportivo Garcilaso, otro de los equipos que pelea en la parte alta de la clasificación.

Durante la jornada se jugarán, además, los partidos entre Chankas y Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Alianza Atlético, y Atlético Grau con UTC, mientras que el choque entre Alianza Universidad y ADT ha sido postergado.