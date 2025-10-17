El Firpo va tras el liderato del Alianza en la liga salvadoreña

Los dirigidos por el argentino Ernesto 'Carucha' Corti comandan la tabla de posiciones con 34 enteros, 2 más que el Firpo.

El Alianza se medirá con el Hércules, benjamín de la liga y décimo de con 11 puntos, mientras que el Firpo visitará al Fuerte San Francisco, undécimo con 10 enteros.

El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), tercero con 33 unidades, jugará con el Zacatecoluca, último con 9 puntos.

La cuarta plaza es del Isidro Metapán, con 30 enteros, y deberá visitar al Inter FA, noveno con 14 puntos.

En esta fecha también se encontrarán Cacahuatique y Platense, mientras que el Municipal Limeño lo hará con el Águila.

El Cacahuatique marcha quinto con 23 unidades y Platense es séptimo con 18 enteros, por su parte el Limeño es sexto con 20 puntos y el Águila ocupa la octava posición con 17.

La clasificación de goleadores es encabezada por Juan Argueta y el colombiano José Erik Correa, con 9 tantos cada uno.

18.10: Zacatecoluca-FAS, Alianza-Hércules, Inter FA-Isidro Metapán.

19.10: Cacahuatique-Platense, Fuerte San Francisco-Luis Ángel Firpo y Municipal Limeño-Águila.