España se mantiene al frente de la clasificación de la FIFA; Argentina sube al 2º puesto

Madrid, 17 oct (EFE).- La selección española de fútbol se mantiene al frente de la clasificación de la FIFA tras sus últimas victorias, ante Georgia y Bulgaria en la fase clasificatoria para el Mundial 2026, mientras que Argentina sube una plaza y Alemania se sitúa entre las diez primeras.