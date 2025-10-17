Joan Camprubí, contrario a Laporta: "El FC Barcelona hoy ya no es un club democrático"

Esta acusación llega a dos días de la Asamblea General Ordinaria, prevista para el domingo 19 de octubre, que se celebrará por cuarto año consecutivo en formato telemático.

"No lo podemos permitir. La Asamblea debería ser la gran fiesta de los socios, un espacio para debatir y cambiar de opinión cara a cara con la junta", ha lamentado Camprubí en rueda de prensa.

El dirigente catalán ha calificado el formato como "autoritario", argumentando que oculta la participación real de los socios y da voz únicamente a los más afines. Así, ha acusado a la junta que encabeza Laporta de "esconderse detrás de una pantalla" y ha sostenido que su gestión "no responde a los valores democráticos del club".

"¿Qué oculta el señor Laporta para tener que hacer las asambleas de manera telemática? ¿Por qué prohíbe el acceso de los compromisarios si el año pasado prometió que, como mínimo, sería híbrida?", se ha preguntado Camprubí.

Y es que según el líder de 'Som un clam el FC Barcelona pertenece "a todos los socios", pero, a su juicio, la gestión actual, "totalitaria y marcada por los caprichos de una sola persona", ha opinado, se aleja de este principio.

Camprubí ha señalado varios aspectos que, a su juicio, evidencian "el carácter autoritario" de la actual junta: la prohibición de acceso de los compromisarios a la asamblea, la falta de información sobre la vuelta al Camp Nou, la expulsión de la grada de animación y el incumplimiento de acuerdos con la Confederación de Peñas, entre otros.

Nieto y bisnieto de expresidentes del FC Barcelona, Camprubí ha denunciado que "en los últimos cuatro años el club ha perdido más de 1.200 billones de euros" por las llamadas 'palancas' que, bajo su punto de vista, "tan solo han servido para quemar dinero futuro".

"En cualquier empresa esto sería motivo de despido. Nosotros en enero ya pedimos la dimisión de esta junta porque llevamos años en esta situación. Pero como esta junta no escucha al socio, no tiene en cuenta al socio y estamos en un club que no es democrático, seguimos en la misma situación", ha lamentado.

Asimismo, Camprubí no ha descartado una propuesta unitaria de la oposición, ya que mantiene contactos "con todos los que quieran recuperar la democracia en el club", y ha advertido de que si la actual directiva sigue "por este camino", los socios del FC Barcelona lo acabarán perdiendo todo: "la voz, la propiedad y el alma del club".

Sobre la licencia de Primera Ocupación de la fase 1A de remodelación del Camp Nou, que el FC Barcelona ha recibido este miércoles y que permite la asistencia de 27.000 espectadores, ha asegurado que esta reapertura inicial no permite una asistencia significativa de socios y limita los ingresos previstos.

"Lo dijimos a principios de septiembre, cuando los miembros de 'Som un clam' realizamos una visita a los alrededores del Camp Nou: el club solo debería abrir el estadio cuando, como mínimo, haya 60.000 localidades disponibles", ha explicado.

Finalmente, en relación con las próximas elecciones, Camprubí ha considerado que "el presidente en curso siempre parte con ventaja", pero ha confiado en que "sean unos comicios democráticos y sin irregularidades".

"Estamos preparados, junto a muchos socios, para impulsar el cambio que necesita el Barcelona y devolverle su fuerza deportiva y social. No olvidemos que hace once años que el primer equipo masculino no gana una 'Champions'", ha explicado.