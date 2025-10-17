Simeone: “Tenemos un plantel importante, que fue construido con cabeza”

“Tenemos un plantel importante, que fue construido con cabeza, pensando en lo que el equipo necesita y en los que esperamos mejorar de la temporada pasada a ésta. Poco a poco, los futbolistas van encontrando su mejor versión y vamos encontrando sociedades para que el equipo responda dentro del campo mejor”, destacó en rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino.

“Entiendo que el equipo está trabajando bien, seguimos sumando cosas positivas y cosas que necesitamos mejorar. Estamos enfocados sobre todo en las situaciones que necesitamos mejorar y, a partir de ahí, esperamos que se reproduzcan en el juego”, apuntó el técnico, cuyo equipo está invicto en LaLiga EA Sports desde la derrota en la primera jornada contra el Espanyol, cuando cayó por 2-1.

Ya enfoca a Osasuna. “Ojalá este sábado, ante un buen equipo, complejo como siempre ha sido cuando ha venido a nuestro campo, podamos hacer un partido importante. Un equipo duro, casi siempre en ese sistema más relacionado al cinco (en defensa) que al cuatro, con un delantero importante como Budimir para jugar sus bazas ofensivas y con velocidad con la gente que lo acompaña cercano a él”, analizó.

“Estar con nuestra gente nuevamente cerca, que los necesitamos, y hacernos fuertes en casa para ir progresando cuando nos toque fuera”, fijó como objetivo este sábado Simeone, cuyo equipo ha sumado diez de doce puntos en su campo en esta Liga, pero sólo tres de doce fuera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aún no ha decidido la alineación. “Los chicos que se quedaron acá a trabajar (durante el parón por los compromisos internacionales) hicieron una buena semana, el partido de Libia nos vivo muy bien para seguir la línea de juego y hoy es el primer día que nos juntamos todos. Valoraremos cómo están, probando alguna situación y este sábado resolveremos quienes empiezan este sábado”, explicó el técnico.

Entre sus futbolistas, Simeone consideró que “las características” de Nico González “abarcan muchos lugares”, cuando fue preguntado por su actuación como lateral izquierdo con la selección argentina en el último amistoso frente a Puerto Rico.

“Lateral, interno, extremo, delantero, banda derecha… Tiene la capacidad de poder ofrecer distintas situaciones en su juego. Mirando lo que el equipo necesite, buscaremos siempre empezar con los que creemos que pueden hacer un buen partido”, declaró el técnico, que también resaltó que Matteo Ruggeri hizo un encuentro “muy bueno”· contra el Eintracht Francfort en la Liga de Campeones, más allá de su suplencia en Vigo.

“Ruggeri trabajó bien en el partido en Libia, como lo hizo Almada, Griezmann, Koke, Marc Pubill, Giménez, Carlos Martín… Todos tienen opciones de ayudarnos”, abundó.

El Atlético ha incorporado a Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino. “No puedo abrir ningún comentario, porque no lo conozco, recién nos hemos conocido el otro día. A partir del trabajo que recorramos juntos, podré opinar más adelante. Todos los que vengan a ayudar para mejorar al club y al equipo, sobre todo, bienvenidos sean. Desearle lo mejor, porque lo mejor de él será lo mejor que nos pase a todos”, valoró.