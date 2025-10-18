Giménez vuelve a competir tras 119 días

El pasado 11 de octubre, dentro de su proceso de puesta a punto, el central ya jugó con el Atlético en el amistoso en Libia contra el Inter de Milán; este viernes volvió a la convocatoria por primera vez desde aquel 20 de junio y este sábado ya entró como titular contra el equipo navarro en el Metropolitano.

Las dolencias musculares apartaron de la acción durante todo ese tiempo, tanto con su equipo como con su selección, a un futbolista capital en el esquema de Diego Simeone, en su club, y Marcelo Bielsa, en su conjunto nacional, con el que también se ha perdido los últimos cuatro compromisos.

En total, con el Atlético, Giménez ha sido baja en los diez primeros partidos de esta campaña: las victorias contra el Villarreal, el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht Francfort; los empates con el Elche, el Alavés, el Mallorca y el Celta y las derrotas con el Liverpool y el Espanyol, aparte de la pretemporada y los tres amistosos de preparación contra el Oporto, el Rayo y el Newcastle del pasado verano.

“Giménez es muy importante para nosotros, uno de los capitanes, lo necesitamos y estamos esperando que se sume al equipo cuando las condiciones estén dadas para que lo haga”, dijo Simeone a finales de agosto, durante el proceso de recuperación del central, que ya se entrenaba con el grupo desde el 22 de septiembre para ultimar su vuelta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista, de 30 años, ha disputado ya 358 partidos con el Atlético de Madrid, incluido el de este sábado, desde su fichaje desde el Danubio y su debut el 14 de septiembre de 2013 frente al Almería en el desaparecido estadio Vicente Calderón.

En todo ese tramo, ha sido campeón con el Atlético de Simeone en cinco ocasiones, con dos Ligas (2013-14 y 2020-21), una Liga Europa (2017-18) y dos Supercopas, una de España (2014) y una de Europa (2018).

Su vuelta a la competición intensifica la competencia en la defensa del Atlético, con hasta cinco opciones para dos o tres puestos en el once titular en el centro de la zaga: Robin Le Normand, Marc Pubill, Clement Lenglet y David Hancko, aparte de él y la polivalencia de Marcos Llorente en esa nueva posición como central y lateral.