Paraguayo Canale anota en victoria de Lanús

Lanús rindió tributo al técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo, fallecido la semana pasada, en una ceremonia que contó con la familia del entrenador.

Russo, quien murió a los 69 años por consecuencia de un cáncer, tuvo un recordado ciclo en el club del sur bonaerense, al que llevó a Primera división hace más de 30 años.

El Granate se subió parcialmente al primer puesto del Grupo B al ganarle por 2-0 a Godoy Cruz con goles del paraguayo José Canale (32’) y Rodrigo Castillo (94’)

Con el resultado llegó a 26 puntos y supera a Riestra (24), que recibe a Instituto de Córdoba el lunes. AFP

