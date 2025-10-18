Fútbol Internacional

Paraguayo Canale anota en victoria de Lanús

Lanús, con una anotación del defensor paraguayo José María Canale, venció el viernes por 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza, por la decimotercera ronda del torneo Clausura del fútbol argentino.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 14:12
El defensor paraguayo José María Canale (29 años), en el festejo de su gol para Lanús.
Club Lanús

Lanús rindió tributo al técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo, fallecido la semana pasada, en una ceremonia que contó con la familia del entrenador.

Russo, quien murió a los 69 años por consecuencia de un cáncer, tuvo un recordado ciclo en el club del sur bonaerense, al que llevó a Primera división hace más de 30 años.

El Granate se subió parcialmente al primer puesto del Grupo B al ganarle por 2-0 a Godoy Cruz con goles del paraguayo José Canale (32’) y Rodrigo Castillo (94’)

Con el resultado llegó a 26 puntos y supera a Riestra (24), que recibe a Instituto de Córdoba el lunes. AFP

