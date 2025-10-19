0-3. Los goles de Imade y Lavogez permiten soñar a la Real con la Liga de Campeones

La Real, con ese objetivo Champions, dominó buena parte de la primera mitad, aunque el entramado defensivo de las eibarresas funcionó a la perfección y Astralaga no sufriría apenas durante esos primeros 45 minutos, porque Cahynova y sobre todo la nigeriana Imade, en la órbita de la selección española, estuvieron muy bien atadas.

El conjunto armero, que claramente había apostado por la opción de desgaste del rival a la espera de su momento, tendría su mejor ocasión de gol mediada la primera parte, por parte de su delantera Opa Clement, pero no fue a mayores y ambos equipos estaban satisfechos con no hacerse mucho daño hasta que el desgaste hiciera mella en uno u otro conjunto.

El segundo tiempo fue diferente. Primaron los ataques y en uno de ellos tuvo el Eibar la mejor oportunidad para haber cobrado ventaja en una jugada de Amaia Iribarren.

Las donostiarras, sin embargo, no perdonarían unos minutos después, cuando Ylenia Sánchez señaló un claro penalti de Moreno, revisado por el VAR, que la nigeriana y máxima realizadora txuri urdin, Edna Imade, aprovechó para adelantar en el marcador a la Real Sociedad.

Imade, en estado de gracia en este inicio de temporada, daría la puntilla y despejaría dudas en el tramo final con su segundo tanto, esta vez tras un saque de esquina de Jacinto.

Ya en tiempo de descuento, la francesa Lavogez, recién entrada en el campo, estableció el definitivo 0-3 para las visitantes.

0.- Eibar F: Astralaga; Facila, Andrés, Etxezarreta, Iribarren; Camino, Belem, Moreno (Valej, min. 80), Altonaga (Uranga, min. 80), Díaz (Lacosta, min 71); y Opa Clement (Carmen Álvarez, min. 64).

2.- Real Sociedad F: Arrula; Marcos (Ramírez, min. 85), Vicente, Florentino, Rodríguez Herrero; Eguiguren (Guridi, mi. 78), Jacinto (Lavogez, min. 85), Paula Fernández (Molina 90+2), Cahynova; Pardo (Uria, min. 77) e Imade.

Arbitraje: Ylenia Sánchez (Comité Catalán). Amonestó a Moreno, Sara Díaz, Iribarren y Belem.

Goles: 0-1, min. 59: Imade, de penalti. 0-2, min, 73: Imade. 0-3. min. 90: Lavogez.

Incidencias: encuentro de la jornada 8 de la Liga Femenina disputado en el estadio de Ipurua de Eibar (Gipuzkoa) ante alrededor de un millar de espectadores.