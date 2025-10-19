Deco: "No será un clásico decisivo"

"Ganar, perder o empatar en el Bernabéu no decidirá Laliga. Es el mejor partido del mundo, todo el mundo lo ve, pero no es decisivo", ha afirmado el ejecutivo azulgrana en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la asamblea de socios compromisarios celebrada este domingo.

Sobre el conjunto blanco, ha reconocido que es un rival que "está mejor" que la temporada pasada y que, además, tiene a casi todos sus jugadores disponibles a diferencia del Barcelona, que acumula muchas bajas.

Deco es consciente de que el Barça tiene margen de mejora -"como todos los equipos", ha puntualizado- y ha reconocido que el entrenador azulgrana, Hansi Flick, está buscando "el equilibrio por las lesiones y otras cuestiones".

Además, ha reconocido que el parón de selecciones también ha influido, ya que este curso los futbolistas tienen la presión del Mundial que se disputará el próximo año.

"Esto es largo. Hoy, mirando un poco los registros de la temporada pasada, he visto que en noviembre y diciembre tuvimos partidos duros, con resultados negativos, quizá es lo que nos está pasando ahora", ha añadido.

Preguntado sobre futuras operaciones, ha desvelado que no están previstos fichajes en el mercado de invierno y no ha dado muchas pistas sobre si el club está buscando un relevo del delantero Robert Lewandowski, cuyo contrato con el club expira en junio de 2026.

"Tenemos que estar atentos y preparados ante cualquier situación. Estamos en octubre, pero seguramente, si algo sale del control o queremos hacer algo, seguramente estaremos atentos", ha agregado.

Por último, Deco se ha mostrado convencido de que Lamine Yamal, que ante el Girona volvió a jugar tras superar unas molestias en el pubis, regresará a su nivel, y ha destacado que el delantero de Mataró es "un jugador diferencial" que "disfruta del fútbol".