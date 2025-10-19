Endrick, de nuevo sin minutos

Tras calentar en la banda junto a Gonzalo y Brahim, Xabi decidió que estos dos fueran los que saltarían al terreno de juego para los últimos minutos de partido. Y Endrick mostró su disconformidad y volvió al banquillo, donde, tras confirmarse la sustitución, se le vio negar con la cabeza y esbozar una ligera sonrisa irónica.

No tiene hueco Endrick en el equipo. Tras una inversión fuerte del club cuando el jugador aún tenía 16 años y empezaba a despuntar en Palmeiras, con su mayoría de edad llegó a la capital de España.

Y con Ancelotti en el banquillo, sin darle la alternativa a los jóvenes, cerró su primera temporada en España con 847 minutos y una lesión muscular en mayo que acabó alargándose hasta finales de septiembre.

Mientras, Endrick vio como aún le llegaba más competencia en el frente del ataque. El fichaje de Mastantuono, extremo derecho en los planes de Xabi Alonso, y la irrupción de Gonzalo García en el Mundial de Clubes, acabando como máximo goleador del torneo con cuatro tantos, lo que hizo que se ganara un dorsal de la primera plantilla.

Finalmente fue el ‘16’ y no el ‘9’ que dejó libre Mbappé -tras coger el ‘10’ de Modric- y fue Endrick el que, en su segunda temporada en el Real Madrid, ya lucía un histórico dorsal, el ‘9’, que aún no ha podido estrenar.

Situación que abre las puertas a una posible salida en enero en busca de minutos. Una que se abrió también en verano pero que no se acabó dando. Sin embargo, visto su nulo protagonismo en el equipo y sintiéndose la última pieza del ataque madridista, Endrick podría cambiar de planes cuando se abra el mercado invernal.

Algo de lo que habló Xabi Alonso justo en la previa del partido ante el Getafe, negando que le abriera las puertas a su futbolista: “Ahora mismo no está en mi cabeza, ni ha pasado”, aseguró el técnico, cumpliendo su papel de cara al público mientras Endrick ve aún lejos su vuelta al césped.