Fàbregas: "Nico Paz puede llegar donde quiera si continúa con esta humildad"

Paz, canterano del Real Madrid, asistió y marcó un golazo en la importante victoria del Como, ganador ante la 'Juve' 73 años después de la última vez. Son 4 asistencias y 4 goles del internacional argentino, protagonista en 8 de los 9 goles de un Como que está entre los 5 primeros de la tabla.

"Hoy la palabra es orgulloso. Se ha demostrado otra vez que si vamos todos juntos, con la misma mentalidad, somos fuertes", comentó Fàbregas a DAZN tras la victoria.

Todavía cumpliendo sanción, aprovechó que no podía estar presente en el campo para reunirse antes del duelo con Arsene Wenger y Thierry Henry.

"Antes del partido estuve una hora con Wengner y Henry; hemos hablado de muchas cosas. Le agradezco mucho a Arsene porque es el entrenador que me ha dado la carrera, con 16 años confió en mí", apuntó.

Y comparó la situación con la confianza que le da ahora él a Paz: "Es verdad que yo he creído ahora en Nico Paz, lo estamos llevando a otro nivel pero es todo gracias e él, a cómo trabaja, a su humildad... Llegó de Argentina esta semana y enseguida se puso a trabajar. Es un campeón.

"Estoy muy tranquilo con el futuro de Nico Paz porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y tiene una cabeza para convertirse en top, y cuándo uno es un jugador de un momento o de una temporada. Puede llegar donde quiera si continúa con esta humildad. El talento y el físico están ahí", finalizó.