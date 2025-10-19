LaLiga de España: Real Madrid sufre, pero gana gracias a Mbappé

La entrada de Vinicius Junior y de Arda Guler fue determinante. Ambos empezaron en el banquillo y fueron fundamentales para el triunfo del Real Madrid este domingo.

Xabi Alonso recurrió a ellos en el segundo periodo y su participación fue clave.

Una falta sobre el brasileño sin balón de Nyom, que acababa de saltar al césped, significó la roja directa pese a las protestas del equipo de José Bordalás y acto seguido una nueva conexión entre el turco y el galo desequilibró la balanza.

Hasta ese momento el Getafe había sabido contener a un Real Madrid con pocas ideas, escasa fluidez y falta de acierto ante David Soria, acertado las veces que, principalmente Mbappé, había generado peligro.

El gol fue un estallido de júbilo y todo un alivio para un cuadro blanco que parecía impotente para ampliar su racha de victorias sobre el conjunto getafense.

* Resultados de la novena fecha de LaLiga de España: Viernes: Real Oviedo 0-Espanyol 2; Sábado: Sevilla 1-Mallorca 3, Barcelona 2-Girona 1, Villarreal 2-Betis 2, Atlético de Madrid 1-Osasuna 0; Domingo: Elche 0-Athletic 0, Celta 1-Real Sociedad 1, Levante 0-Rayo 3, Getafe 0-Real Madrid; Lunes: (16:00 hora paraguaya) Alavés vs. Valencia.