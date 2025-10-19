Fútbol Internacional

Nico González, disponible para la visita al Arsenal

Madrid, 19 oct (EFE).- El internacional argentino Nico González, extremo del Atlético de Madrid, fue sometido a las pertinentes pruebas por el golpe en la cabeza sufrido en el partido del sábado contra Osasuna, los resultados fueron positivos y está disponible para viajar con el equipo para el encuentro contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

19 de octubre de 2025 - 10:35
En el primer tiempo del duelo de este sábado en el Metropolitano, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, Nico se golpeó la cabeza en una pugna dentro del área del Atlético con el centrocampista de Osasuna Lucas Torró, fue atendido sobre el césped y posteriormente siguió en el partido.

En el minuto 42, sin embargo, se sintió mareado, se arrodilló en el suelo, fue atendido y fue cambiado inmediatamente por el golpe en la cabeza, que no ha ido más allá, como determinaron las pruebas médicas, por lo que estará apto para formar parte de la convocatoria del equipo rojiblanco para el choque del martes en Londres.

En la lista, Diego Simeone recupera a Clement Lenglet, que cumplió sanción frente a Osasuna, pero mantiene la baja de Johnny Cardoso, que ya estaba en la ultima fase de su recuperación de un esguince de tobillo, pero el pasado martes sufrió un golpe en esa articulación que ha ralentizado su reincorporación programada al grupo.