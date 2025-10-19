Serie A Italiana: El Milan asume el liderato

Leao, que antes del parón internacional había enfurecido a su entrenador Massimiliano Allegri, marcó en el 63’ y en el 86’ de penal, mientras que la Fiorentina se adelantó gracias a Robin Gosens (55’).

Con su cuarta victoria en cinco partidos, el Milan tomó el mando de la Serie A (16 puntos) por primera vez desde septiembre de 2022.

Antes, el argentino Nico Paz volvió a ser la estrella del Como con gol y asistencia en la histórica victoria del domingo 2-0 contra la Juventus de Turín, la primera en más de 70 años.

Su gran actuación del domingo alargó la racha sin victorias de la Juve, que no gana desde el agónico triunfo contra el Inter (4-3) logrado en el tiempo añadido el pasado 13 de septiembre.

* Resultados de la séptima ronda: Sábado: Lecce 0-Sassuolo 0, Pisa 0-Hellas Verona 0, Torino 1-Nápoles 0, Roma 0-Inter 1; Domingo: Como 2-Juventus 0, Cagliari 0-Bolonia 2, Génova 0-Parma 0, Atalanta 0-Lazio 0, Milan 2-Fiorentina 1; Lunes: (15:45 hora paraguaya): Cremonese vs. Udinese.

* Posiciones: Milan 16 puntos, Inter, Nápoles y Roma 15; Bolonia 13, Como y Juventus 12; Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese, Lazio, Cagliari y Torino 8.