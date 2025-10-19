Vinicius y Güler, al banquillo; Alaba, Rodrygo, Bellingham y Camavinga, titulares

Después de los encuentros frente al Oviedo y el Olympique Marsella, es la tercera vez que Vinícius inicia un partido junto a los suplentes desde que Xabi Alonso es entrenador del Real Madrid. Su hueco, lo ocupará Rodrygo.

Además, el técnico tolosarra, con las bajas de los lesionados Dean Huijsen y Dani Ceballos, ha apostado por David Alaba para ocupar un hueco en el centro de la defensa y por Camavinga para jugar en la medular. Bellingham también entra en la alineación por Güler.

El once completo del Real Madrid es el formado por: Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.