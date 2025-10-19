Fútbol Internacional

Vinicius y Güler, al banquillo; Alaba, Rodrygo, Bellingham y Camavinga, titulares

Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sentará en el banquillo a Vinícius Júnior y a Ardfa Güler para el partido que disputará frente al Getafe y saldrá de inicio con David Alaba, Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Eduardo Camavinga como novedades respecto al choque que ganó al Villarreal (3-1) hace dos semanas.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 15:00
Después de los encuentros frente al Oviedo y el Olympique Marsella, es la tercera vez que Vinícius inicia un partido junto a los suplentes desde que Xabi Alonso es entrenador del Real Madrid. Su hueco, lo ocupará Rodrygo.

Además, el técnico tolosarra, con las bajas de los lesionados Dean Huijsen y Dani Ceballos, ha apostado por David Alaba para ocupar un hueco en el centro de la defensa y por Camavinga para jugar en la medular. Bellingham también entra en la alineación por Güler.

El once completo del Real Madrid es el formado por: Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.