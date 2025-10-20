El Atlético viaja a Londres con Nico y sin Cardoso

Madrid, 20 oct (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este lunes a Londres para el partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal con una convocatoria de 24 jugadores, que incluye a Nico González, ya recuperado del golpe en la cabeza ante Osasuna, y mantiene la ausencia de Johnny Cardoso, baja por octavo encuentro seguido.