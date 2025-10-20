El Atlético viaja a Londres con Nico y sin Cardoso

Nico, cambiado en el minuto 42 del duelo del pasado sábado por sentirse mareado, está disponible para este martes, después de ser sometido a las pertinentes pruebas.
A la vez, Clement Lenglet, sancionado ante Osasuna, regresa a la citación de Diego Simeone, cuyo equipo se entrenará esta tarde en el escenario del choque, el estadio Emirates.
La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill y Javi Galán; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los atacantes Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Alvarez.