Empresarios sevillanos presentan una oferta para comprar el Sevilla FC

Según adelantó este lunes Radio Sevilla, de la Cadena Ser, Lappí, que fue consejero sevillista en la primera década de este siglo, y el periodista Fede Quintero manifestaron el pasado junio su deseo de adquirir un paquete mayoritario de acciones del Sevilla para propiciar un cambio generacional, ya que conocían la intención de vender de las familias que respaldan al consejo de administración y de otros accionistas que ejercer la oposición al mismo.

Así, el sábado presentaron una oferta a los herederos de los expresidentes Roberto Alés y Rafael Carrión, al expresidente José Castro y a su cuñado, Francisco Guijarro, al también exmandatario José María del Nido Benavente y a la asegurada estadounidense A-Cap, que entre todos suman aproximadamente el 80 % de las acciones del Sevilla, de algo menos de 2.500 euros por acción.

Fuentes cercanas al consejo de administración sevillista admitieron a EFE que existen otras ofertas, una de ellas que llega de la mano del fondo de inversión estadounidense Riverside, superiores a la de Lappí y Quintero, si bien los vendedores calibran en este momento la conveniencia de dejar el club en manos de empresarios locales o propiciar la entrada de propietarios extranjeros.