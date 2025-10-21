2-4. El Dortmund firma una goleada exagerada en Copenhague

El equipo alemán, que afrontó el duelo tras perder en liga contra el Bayern, controló el ritmo del encuentro y sentenció en la segunda parte, en un triunfo que empezó a asentarse tras un polémico penalti.

El partido arrancó según el guion esperado. Mucha posesión para el Dortmund, mientras el equipo local esperaba atrás con las líneas juntas, aprovechando para salir rápido a la contra cuando recuperaba.

Así llegó el primer aviso, una buena jugada de Lerager y Larsson, cuyo centro raso remató Claesson, solo, demasiado centrado.

El Dortmund dominaba, moviendo la pelota con tranquilidad y un cierto punto de suficiencia, pero no asustaba. Tampoco le hizo falta. En su primer disparo, Nmecha, tras un amague, mandó un misil desde el borde del área que Kotarski no pudo sacar.

Y diez minutos después, Nmecha tiró de potencia para dejar sentado a su par y habilitar a Beier, que, algo esquinado, definió un poco desviado y perdonó el segundo.

Habría sido demasiado castigo para un Copenhague voluntarioso, que no acaba de hacer pie en la liga y este martes tuvo varias bajas notables como las de Delaney, Cornelius o Elyounoussi.

El equipo danés encontró el premio, sin embargo, en un córner. Kobel desvió un tiro de primeras de Moukoko, ex del Dortmund, pero poco pudo hacer ante el posterior despeje cómico de Anton.

El Copenhague se lo creyó y en un par de minutos asustó al conjunto de Niko Kovac con dos tiros altos de Larsson y Lerager y, sobre todo, una subida del lateral Suzuki, cuyo disparo salió rozando un palo.

Tras el descanso salió con un punto más de intensidad el Dortmund, pero quien avisó primero otra vez fue el Copenhague, tras un robo, una rápida combinación y un pase de Claesson que dejó solo a Moukoko, pero Bensebaini estuvo rapidísimo y bloqueó su disparo para mandarlo a córner.

No le encontraba la vuelta el Dortmund al partido, pero le cayó un 'penaltito' de la nada, un agarrón ligero de Lerager que Makkelie no dudó en señalar. Demasiado castigo para el Copenhague, que poco después estuvo a punto de recibió el tercero en un tiro ligeramente desviado de Guirasy y, más tarde, en un tiro de Bellingham que sacó Kotarski.

El partido ya estaba muy cuesta arriba para el campeón danés, que, a falta de otras opciones, tuvo que dar entrada al jovencísimo delantero islandés Dadason.

Imposible se le puso después con el 1-3, obra de nuevo de Nmecha, un gol que dejó sentenciado el partido.

Fabio Silva, en una volea en el tramo final, amplió la goleada y Dadason, de cabeza, cerró un resultado engañoso que hunde al Copenhague en la zona baja de la tabla. -- Ficha técnica:

2 - Copenhague: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos (Garananga, m.75), Meling (López, m.63); Larsson (Dadason, m.75), Lerager, Clem (Zague, m.81), Achouri (Madsen, m.81); Moukoko, Claeson.

4 - Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini (Anselmino m.85); Couto (Ryerson, m.62), Bellingham, Nmecha (Sabitzer, m.76), Svensson; Brandt (Chukwuemeka, m.62), Guirassy, Beier (Silva, m.62).

Goles: 0-1, m.20: Nmecha; 1-1, m.33: Anton (p.p.); 1-2, m.61: Bensebaini (penalti); 1-3, m.76: Nmecha; 1-4, m.87, Silva; 2-4, m.90: Dadason.

Árbitro: Dany Makkelie (Holanda). Sacó tarjeta amarilla, por el Copenhague, a Lerager (m.60), Zague (m.89) y a su entrenador, Jacob Neestrup.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parken de Copenhague ante 35.058 espectadores.