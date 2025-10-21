El argentino 'Cuti' Romero no se entrena antes de viajar a Mónaco

El defensa, que iba a ser titular ante el conjunto de Birmingham, es seria duda y podría no viajar con el equipo, perdiéndose así su segundo partido de competición europea tras no jugar por lesión el duelo ante el Bodo Glimt, que terminó en empate.
Su entrenador, Thomas Frank, aseguró tras el encuentro de Premier League que se trataba de un problema "menor", pero reconoció que no sabía si Romero estaría en condiciones de jugar ente el Mónaco.
El italiano Destiny Udogie también se ausentó por molestias en la rodilla que le impidieron disputar el partido contra el Villa.