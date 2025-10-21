Fútbol Internacional

El argentino 'Cuti' Romero no se entrena antes de viajar a Mónaco

Londres, 21 oct (EFE).- El argentino Cristian 'Cuti' Romero, del Tottenham, no se entrenó este martes, la víspera del encuentro de la Liga de Campeones ante el Mónaco, debido a las molestias en el abductor que sufrió el domingo durante el calentamiento del partido contra el Aston Villa, lo que le impidió disputar ese encuentro.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 08:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

El defensa, que iba a ser titular ante el conjunto de Birmingham, es seria duda y podría no viajar con el equipo, perdiéndose así su segundo partido de competición europea tras no jugar por lesión el duelo ante el Bodo Glimt, que terminó en empate.

Su entrenador, Thomas Frank, aseguró tras el encuentro de Premier League que se trataba de un problema "menor", pero reconoció que no sabía si Romero estaría en condiciones de jugar ente el Mónaco.

El italiano Destiny Udogie también se ausentó por molestias en la rodilla que le impidieron disputar el partido contra el Villa.