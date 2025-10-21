El Aston Villa recalca la prohibición de mensajes políticos contra el Maccabi Tel Aviv

En un comunicado enviado este martes a los aficionados sobre la política de entradas para ese encuentro, el Villa ha recordado que la normativa de la UEFA prohíbe los mensajes políticos y que si se realizan resultarán en la expulsión del estadio y una suspensión sin poder asistir a partidos.

Este lunes, el Maccabi informó de que rechazarían entradas para la afición visitante si las acabaran recibiendo porque "se ha creado un ambiente tóxico que pone en duda la seguridad de los aficionados".

Las autoridades locales anunciaron la semana pasada que no se permitiría afición visitante en el Aston Villa-Maccabi Tel Aviv de la Europa League del próximo 6 de noviembre, por el riesgo para la seguridad que supondría la llegada de aficionados israelíes a Birmingham.

Esta decisión, sin embargo, fue criticada tanto por el club israelí, por las autoridades de este país y por el Gobierno británico, que se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano para revocar la decisión de la policía y de las autoridades locales.

"Se ha creado un ambiente tóxico que pone en duda la seguridad de nuestros aficionados. El bienestar y la seguridad de nuestros aficionados es nuestra principal preocupación y hemos tomado la decisión de rechazar cualquier entrada visitante que nos ofrezcan debido a este contexto", dijo el Maccabi en un comunicado.

Tras este anuncio, la embajada de Israel se mostró "muy preocupada" por la "hostilidad" que ha llevado al conjunto israelí a tomar esta decisión.

"Es triste que los extremistas hayan convertido el fútbol, un deporte que se supone que tiene que unir, en una plataforma para la intimidación, dejando fuera a los aficionados judíos e israelíes de los estadios británicos. Igualmente preocupante es la retórica inflamatoria y racista de algunos miembros del parlamento. El aumento del antisemitismo, llevado por los cánticos de odio y el ostracismo de judíos es muy preocupante", manifestó este organismo.