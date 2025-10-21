El Athletic obligado a ganar al Qarabag, revelación de la Champions

No parece fácil el que a priori iba a ser uno de los compromisos más accesibles para los de Ernesto Valverde ante el tremendo arranque del Qarabag, con victorias en Lisboa ante el Benfica (2-3), remontando un rápido 2-0, y en casa ante el Copenhague (2-0).

Dos resultados que contrastan con el 0-2 del Arsenal en San Mamés y el 4-1 de la visita bilbaína a Dortmund. En ambos partidos, los dos sin Nico Williams, el resultado final fue demasiado castigo para un Athletic que aspiró a puntuar avanzados ya los dos encuentros.

Por lo que el conjunto rojiblanco espera que mañana comience a cambiar una dinámica, ya con Nico disponible y después de que Valverde recuperase para el último partido liguero, el del domingo en Elche, a todo su arsenal ofensivo. Además de al extremo internacional, a su hermano Iñaki a Oihan Sancet y Alex Berenguer.

De ellos se espera desde el inicio a los Williams, ya que en Elche, un insulso partido que acabó sin goles y con Unai Simón de MPV, salieron en la segunda parte. Y habrá que ver que decisiones toma Valverde, que ha hecho más rotaciones en Champions que en Liga.

Así parece que en Europa apuesta por laterales que no son los del equipo de gala, por lo que podrían jugar Andoni Gorosabel e Iñigo Lekue o Adama Boiro, y en el centro de la defensa podría entrar Aitor Paredes por uno de los dos compañeros también internacionales que jugaron en el Martínez Valero, Dani Vivián y Aymeric Laporte.

Por delante, es probable que entre Alejandro Rego por Iñigo Ruiz de Galarreta al lado de Mikel Jauregizar en el doble pivote, aunque también está ya disponible Mikel Vesga; y arriba junto a los Williams podrían iniciar el encuentro Robert Navarro y Sancet, ya que Berenguer jugó todo el partido en Elche recién salido de lesión. Unai Simón es indiscutible bajo palos.

Por su parte, el Qarabag llega a San Mamés dispuesto a añadir un capítulo más en su papel de equipo revelación de la Liga de Campeones tras sus triunfos ante el Benfica y el Copenhague.

Seis puntos que permiten al equipo azerbaiyano estar situado en la parte alta de la tabla con equipos de la dimensión del Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter y Arsenal. Grandes de Europa que han ganado sus dos primeros partidos.

Mucha culpa del éxito azerí se debe a su técnico, Gurban Gurbanov, una leyenda del fútbol del país euroasiático que a sus 53 años suma ya 18 temporadas como entrenador del Qarabag, las 13 últimas disputando competiciones europeas.

Gurbanov tiene a sus órdenes a un grupo sin grandes estrellas formado por futbolistas procedentes de diez países -Polonia, Brasil, Montenegro, Colombia, Cabo Verde, Francia, Ghana, Marruecos, Costa de Marfil y Ucrania- y talentos locales que componen la base de la selección nacional.

Entre ellos destacan internacionales como el portero Mahammadaliyev, titular en liga y suplente en Europa, los defensas Mustafazada y Cafarquliyev, el centrocampista Bayramov o el delantero Qurbanly son habituales en las alineaciones de Gurbanov.

Los brasileños Matheus Silva, Bicalho y Kady, los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, el montenegrino Jankovic, el francés Zoubir o el caboverdiano Leandro Andrade, máximo goleador europeo del Qarabag con cuatro tantos contando también las previas, se añaden al potencial de un equipo en estado de gracia en los dos primeros partidos.

En el Estadio Da Luz le dieron la vuelta a un 2-0 para acabar ganando por 2-3, un marcador que le costó el puesto a Bruno Lage y abrió la puerta del Benfica a José Mourinho, y en Bakú se impuso con claridad al Copenhague (2-0).

Una muestra más del momento dorado por el que pasa el Qarabag es que en la última jornada de la liga de su país le arrebató el liderato al Turan remontándole a domicilio (1-2).

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Lekue; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Qarabag FK: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Kady Borges; Oleksiy Kashchuk, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir; y Camilo Durán.

Posiciones: Athletic (34º, 0 puntos); Qarabag (6º, 6 puntos).