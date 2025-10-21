Kevin Medina: "Nos preparamos para jugar contra el Athletic, no solo contra los Williams"

"Es verdad que los dos son jugadores referentes en su equipo, pero nos hemos preparado muy bien para enfrentarnos al Athletic. Le tenemos el máximo respeto y sabemos que será un partido difícil, pero para ellos también", advirtió el defensa en la rueda de prensa que ofreció antes del entrenamiento que llevaron a cabo en 'La Catedral'.

Medina, por otro lado, cree que el conjunto rojiblanco puede encarar este encuentro "con un poco de ansiedad" después de no haber sido capaz de puntuar en los dos primeros partidos y recalcó ahí deben "ser inteligentes y jugar con eso".

"Tenemos que estar concentrados en nuestro juego. Aunque hayamos ganado los dos primeros partidos, si nos relajamos puede ser muy malo para nosotros. Intentaremos hacerlo bien y aprovechar sus errores", recalcó el futbolista sudamericano.