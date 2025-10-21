Paredes: "Tenemos necesidad de ganar"

"Es un partido muy importante, vital. Nos vemos con 0 puntos a falta de 6 partidos, tres de ellos en casa. Necesitamos la victoria y vamos a ir a buscarla", dijo el central internacional en la rueda de previa al choque en San Mamés, una comparecencia ante los medios que compartió con el técnico Ernesto Valverde.

"Estrés no tenemos, pero sí necesidad. Van pasando las jornadas y nos tenemos que hacer fuertes en los tres partidos de casa porque fuera es muy difícil ganar. Mañana además esperamos que nuestra gente nos impulse para recibir ese plus que nos ayude", comentó.

Paredes, en todo caso, valoró el gran arranque del Qarabag, uno de los colíderes de la clasificación tras haber sumado seis puntos en los dos primeros partidos. "Ya quisiéramos nosotros estar así, Han demostrado que son difíciles de ganar y no vendrán de paseo. Buscarán los tres puntos", avisó sobre "un equipo que un poco más ofensivo que defensivo" y capaz "de dar la vuelta" a los partidos.

"Son capaces de hacer frente a situaciones en contra, tras las que siguen aguantando con capacidad de competir hasta el final. Hay que estar atentos en cualquier momento porque tienen calidad de sobra para hacer daño. Ya han demostrado de lo que son capaces", añadió.

Para contrarrestar al conjunto azerí, Paredes, que augura "un partido bonito", cree que el Athletic tiene que mantener su "identidad". "Nuestra identidad la tenemos clara, pero tenemos que perder la vergüenza de fallar, tenemos que ir hacia adelante. Si mantenemos nuestra idea de juego, que la tenemos clara, las cosas van a salir bien", consideró.

En ese sentido, apuntó que lo que tiene que tener su equipo es "un poco más de maldad, de colmillo, de ir hacia adelante y no tener mido a no cometer errores".

"Tenemos que hacerles frente desde el respeto pero con ambición, empuje y ganas de ganar", resumió Paredes en relación a cómo cree que debe salir mañana su equipo.