Real España y Xelajú, en busca de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Tegucigalpa, 21 oct (EFE).- El Real España hondureño, tercero en la liga de su país, y el Xelajú guatemalteco se enfrentarán el miércoles en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).