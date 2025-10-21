Rodri ya forma parte del paseo de las estrellas del Villarreal

Villarreal (Castellón, España), 21 oct (EFE).- Rodrigo Hernández, exjugador del Villarreal y actualmente en las filas del Manchester City, ya forma parte del paseo de las estrellas que el club español tiene en el Estadio de la Cerámica, conocido como “Passeig Groc”.