Rodri ya forma parte del paseo de las estrellas del Villarreal

El futbolista del Manchester City, representantes de su club y el presidente del Villarreal, Fernando Roig, destaparon este martes la pieza cerámica con su imagen recibiendo el Balón de Oro en 2024 que a partir de ahora ocupará una parte del Passeig Groc.
El Villarreal ideó este paseo, que ocupa la pared de la tribuna del estadio, con la idea de colocar placas cerámicas en homenaje a futbolistas en momentos destacados.
Rodri, que está lesionado, se ha desplazado Villarreal junto a su equipo para vivir el partido de la Liga de Campeones de esta noche, circunstancia que el Villarreal ha aprovechado para rendirle este homenaje.
Además, el jugador recibirá esta noche la insignia de oro del club, justo antes de que dé comienzo el partido.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy