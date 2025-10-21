Valverde asegura que el Athletic valora al Qarabag "como lo que es, uno de los líderes"

"Valoramos al Qarabag como lo que es, uno de los líderes de la competición. Es lo que dice la clasificación, que ellos van los primeros y nosotros los últimos", resumió Valverde la situación de ambos equipos en la rueda de previa al choque, una comparecencia ante los medios que compartió con el jugador Aitor Paredes.

No obstante, a pesar de ello, el técnico avanzó que su equipo ve el partido del miércoles como "una oportunidad" de ganar y que irá a por ella. "Les respetamos mucho porque vienen de ganar dos partidos pero tenemos la oportunidad de ganar y la queremos aprovechar", avanzó, asumiendo que, de perder, "sería no sumar en tres partidos y quedarían cinco, con lo que las cosas se pondrían complicadas".

De todos modos, el técnico rojiblanco se mostró partidario de "no hacer cuentas antes de empezar" el encuentro y centrarse en lo que pueda suceder sobre el césped.

"Nuestra intención es sumar tres puntos y para ello nos tenemos que centrar en el juego, jugar bien con balón y sin balón, porque a la larga el que mejor juega en ataque y en defensa es el que gana. Queremos nuestra versión ante el Qarabag", apuntó, destacando a su rival.

"Es un equipo que tiene juego, que juega bien al fútbol, liberado, con buenos jugadores en el medio y arriba. Tenemos que tener mucho cuidado de medio campo en adelante se despliegan bien. Quieren jugar y no les tienes que dejar", explicó.

Ya sobre su equipo, Valverde, que lamentó que el Qarabag haya tenido "dos días más de descanso" para preparar el partido, no quiso avanzar nada sobre el once que tiene en mente, pero sí adelantó que tiene en cuenta el partido del sábado próximo ante el Getafe por el poco descanso del que disponen.

"El Qarabag suele hacer muchos cambios entre liga y Europa, aunque el otro día jugaron con un equipo reconocible porque se estaban jugando el liderato y además tiene dos días más de descanso. A nosotros nos vienen los partidos muy seguidos -tres en seis días- y siempre tienes en el ojo el partido que viene, hay que tenerlo en cuenta", reflexionó.

En ese sentido, apuntó la importancia de haber recuperado para el domingo pasado en Elche a lo más destacado de su arsenal ofensivo, los hermanos Nico e Iñaki Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer. "Ahora estamos tratando de rehacernos porque hemos podido recuperar a cuatro jugadores importantes de ataque", se congratuló.

Y avanzó que mañana intentarán mantener sus señas de identidad. "Somos un equipo muy solidario y queremos esa solidaridad para defender bien, pero también para atacar bien. Europa tiene un precio a pagar, que es más partidos y más lesiones, pero queremos jugarla porque la juegan los mejores y da mucho dinero. Los resultados a veces no son lo que te gustaría, pero las cosas son así, nada que nos sorprenda", asumió.