1-0. Liberto Navascués noquea a la Juventus

Lateral izquierdo en fútbol formativo, pero con Julián López, técnico del Juvenil A, jugando de extremo izquierdo, el hijo del púgil -con 21 victorias, 16 de ellas por KO, en 29 combates como profesional- aprovechó una serie de rechaces en área pequeña tras un saque de esquina para anotar el único gol del partido, en el minuto 13. El ‘11’ madridista golpeó rápido con la pierna izquierda y superó al guardameta de la Juventus.

No pudo redondear su tarde, ya que en el minuto 67 se fue entre lágrimas al banquillo aquejado de un fuerte dolor en el hombro derecho producido por un golpe; en un partido en el que el Real Madrid fue el claro dominador del balón, pero no pudo hacer buena su superioridad con un marcador más abultado y tranquilo de cara a los últimos minutos.

Lo tuvo en sus botas Jesús Fortea, en el minuto 24, atacando el espacio desde el lateral derecho, pero fue perdiendo fuelle en su carrera y Alessandro Verde llegó expeditivo al corte. Mario Rivas, de cabeza tras un córner, también pudo aumentar la ventaja en el minuto 35, pero su remate se fue al travesaño.

Acumuló llegadas por banda el Real Madrid y saques de esquina, propiciados por los despejes, a disparos desde fuera del área, de una defensa de la Juventus bien plantada, pero no le acompañó su ataque para meterse en el partido.

Más allá de un disparo en la primera mitad de Gabriele Finocchiaro buscando la escuadra pero que se fue a saque de puerta, no inquietaron al guardameta local Javier Navarro. Además, en los minutos finales, el equipo italiano se quedó con un jugador menos después de la tarjeta roja a Antonio Merola, tras golpear con la mano derecha la cara de Fortea cuando este estaba en el suelo.

Acabó el partido atacando el Real Madrid y se hizo con su tercera victoria en tres partidos en la Liga de Campeones Juvenil, sumando nueve puntos, igualado con Tottenham, Athletic Club, Chelsea, FC Barcelona y Brujas en las primeras posiciones.