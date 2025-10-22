3-1. El Chicago Fire doblega al Orlando de Óscar Pareja y accede a los 'playoffs' de MLS

Chicago (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El Chicago Fire, con gol de Brian Gutiérrez y doblete del belga Hugo Cuypers, ganó por 3-1 este miércoles al Orlando City del técnico colombiano Óscar Pareja en el 'play-in' de la MLS y accedió al cuadro principal de los 'playoffs'.