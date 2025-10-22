3-1. El Chicago Fire doblega al Orlando de Óscar Pareja y accede a los 'playoffs' de MLS

El Fire será rival del Phialdelphia Union, ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular, en la primera ronda, que prevé una serie al mejor de los tres partidos.
Entrenado por Gregg Berhalter, exseleccionador de Estados Unidos, el Fire ha relanzado sus ambiciones y este año, pese a los altibajos, ha sido uno de los equipos más espectaculares de la liga.
El partido contra el Orlando se disputó en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, porque el céntrico Soldier Field había sido utilizado el pasado domingo por los Bears en la NFL.
El choque se decidió en la reanudación. Brian Gutiérrez, la gran joya del Fire y de origen mexicano, rompió la igualdad en el minuto 48 tras controlar un centro de Jonathan Dean en el área y definir con la derecha ante el meta peruano Pedro Gallese.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Gutiérrez celebró su diana por todo lo alto, al abrazar a los aficionados del fondo norte del estadio.
Hugo Cuypers se encargó de poner la sentencia al partido con un doblete. Anotó el 2-0 tras un fallo de Gallese y volvió a superar al portero peruano con la derecha tras una asistencia del danés Philip Zinckernagel. Solo sirvió para las estadísticas el 1-3 de Tyrese Spicer.