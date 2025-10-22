Batalla: "Me gustaría ilusionarme para que algún día llegue la llamada de la selección"

Batalla, de 29 años, cumple su segunda temporada en el Rayo Vallecano. Su buen rendimiento en la portería y su plena integración al equipo y al club, secundada además por el cariño que le ha cogido la afición, le están haciendo ser uno de los jugadores más importantes del vestuario pese a que no es capitán.
“Me toca estar en un plantel que tiene cuatro capitanes y disfruto mucho ser uno más del vestuario. La fase de capitanía en el Rayo está muy bien cubierta. Si el técnico me da ciertas responsabilidades de liderazgo, lo intento hacer de la mejor manera. Si el grupo me necesita de otro lado, yo feliz de hacerlo”, dijo Batalla, en declaraciones a Dsports Radio.
“Siempre uno sueña con seguir mejorando. A mí me gustaría poder seguir demostrando este nivel e ilusionarme para que algún día llegue la llamada de la selección argentina", confesó el exportero de River Plata y San Lorenzo de Almagro.
Esta temporada, con el Rayo, lleva disputados doce partidos oficiales, todos como titular.
