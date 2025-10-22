Batalla: "Me gustaría ilusionarme para que algún día llegue la llamada de la selección"

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Augusto Batalla, portero argentino del Rayo Vallecano, está "disfrutando" mucho de su etapa en el club madrileño, en el que es uno de los jugadores más utilizados por su técnico, Iñigo Pérez, y dijo que le gustaría ilusionarse para que "algún día llegue la llamada de la selección" albiceleste que dirige Lionel Scaloni.