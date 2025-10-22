España y Paraguay avanzan a octavos; Colombia gana y aumenta sus opciones

España confirmó su presencia en los octavos de final después de golear 5-0 a Corea del Sur, en otro gran partido de las pupilas de Milagros Martínez. Con un balance favorable de nueve goles a favor y ninguno en contra, 'La Roja' es virtualmente primera de grupo a falta sólo del encuentro ante Costa de Marfil.

Las marfileñas cayeron en su duelo ante Colombia (3-0), que sube hasta el segundo puesto de la tabla con sus primeros tres puntos y se jugará su clasificación directa en el duelo clave ante Corea del Sur.

Canadá y Francia certificaron su pase a octavos y se disputarán la primera plaza del grupo D en la última jornada. Canadá arrolló claramente a Samoa (6-0) y Francia sufrió para doblegar a Nigeria (1-0).

Francia y Canadá se jugarán el liderato del grupo en la última jornada con Nigeria y Samoa, ambas aún sin puntuar, apurando sus opciones para colarse entre las mejores terceras.

Por último, en el grupo F, Japón superó a Zambia por 2-0 en su segunda victoria consecutiva. La selección nipona, ya clasificada, se disputará el primer puesto del grupo con Paraguay en la última jornada.

Paraguay comenzó perdiendo ante Nueva Zelanda, pero se rehizo en una gran segunda parte gracias al 'hat-trick' de Martínez Ovando cy acabó venciendo 4-1. El conjunto blanquiazul empata a 6 puntos con Japón, seguidas de Zambia y Nueva Zelanda, ambas con 0 puntos y con opciones remotas de clasificarse como una de las cuatro mejores terceras.