Ferran y Raphinha se entrenan con el grupo a cuatro días del Clásico

El valenciano, que regresó del parón de selecciones con una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, se perdió el partido del pasado sábado contra el Girona por precaución y recibió el alta médica antes del encuentro del martes frente al Olympiacos, aunque finalmente no saltó al terreno de juego.

Por su parte, el brasileño ultima la recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 25 de septiembre y por la que se ha perdido los cinco últimos partidos del conjunto azulgrana.

Asimismo, el que todavía no ha podido ejercitarse es el central Andreas Christensen, afectado por una indisposición gastrointestinal que le privó de participar en el entrenamiento del lunes y en el partido del martes contra el Olympiacos.

Los titulares en la victoria frente al equipo griego (6-1) en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones han realizado trabajo de recuperación este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que los demás jugadores han empezado a preparar el encuentro del domingo contra el Real Madrid.

Una cita en la que el entrenador Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo, ya que el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la sanción de un partido para el preparador alemán, expulsado con doble amarilla la pasada jornada ante el Girona por protestar.

Fuentes del Barcelona han confirmado a EFE que el club azulgrana presentará este mismo miércoles un recurso ante el Comité de Apelación.