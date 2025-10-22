Tras la final del Mundial sub-20, Diego Placente prepara con Argentina el Mundial sub-17

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Diego Placente, el entrenador que llevó el domingo pasado a Argentina la final del Mundial sub-20 de Chile, que ganó Marruecos, anunció este miércoles la lista de 21 jugadores que llevará al Mundial sub-17, que se disputará del 3 al 27 de noviembre en Catar.