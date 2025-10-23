2-0. El Lyon sólo sabe ganar en la Liga Europa

Un fallo que nadie podía prever ya que el guardameta suizo Marwim Hitz no tenía ninguna oposición cuando a los tres minutos de juego trató de enviar en corto un saque de portería.

Sin embargo, Hitz falló en su intento de conectar con el congoleño Matinho, lo que no desaprovechó el portugués Mathys de Carvalho para robar el balón y asistir a Tolisso que, completamente solo en el área, firmó el 1-0 para los 'gones'.

Un marcador que no se movió, pese a que ambos conjuntos gozaron de ocasiones para ello, hasta el último minuto del tiempo reglamentario cuando el portugués Afonso Moreira no desaprovechó un pase del checo Adam Karabe para establecer el definitivo 2-0 para el Lyon.