3-4. El PAOK da la sorpresa ante el Lille en un partido de locura

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Paok griego, dirigido por el rumano Razvan Lucesco, dio la sorpresa este jueves tras vencer a domicilio (3-4) al Lille francés en un emocionante partido de la tercera jornada de la Liga Europa, en el que el cuadro local estuvo a punto de remontar un resultado de 0-3.