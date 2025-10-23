3-4. El PAOK da la sorpresa ante el Lille en un partido de locura

El conjunto heleno sumó su primera victoria continental en esta temporada, y se queda con cuatro puntos y en media tabla de la fase liga, mientras que el Lille asoma la cabeza de la clasificación directa a octavos desde la decimoprimera posición.
El francés Soualiho Meite (m.18) el serbio Andrija Zivkovic (m.23, m.74) y el griego Giannis Konstantelias (m.42) fueron los encargados de asaltar el Stade Pierre-Mauroy y de evitar la tercera victoria del Lille en la competición.
El tanto del francés Benjamin Andre a falta de media hora animó al sexto clasificado de la Ligue 1. Una energía que le valió al cuadro de Bruno Genesio para anotar el segundo y meter el miedo en el cuerpo del PAOK.
Los visitantes fallaron un penalti con 2-3 en el marcador pero remediaron su error pocos minutos después con el 2-4. En el minuto 78 llegó el 3-4 del marroquí Hamza Igamane, y en el 98' el que parecía el empate de su equipo, que tuvo que ser anulado por falta previa en ataque, para alivio del cuadro griego.
