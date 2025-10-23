Almeyda: "No se construye la casa de un día para otro"

Sevilla (España), 23 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, ha declarado este jueves que "no se construye la casa de un día para otro", para explicar la irregularidad de su equipo, capaz de golear al Barcelona y de ser derrotado en su campo por el Mallorca, la siguiente jornada.