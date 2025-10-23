Almeyda: "No se construye la casa de un día para otro"

Almeyda sigue "buscando esa línea de regularidad para sumar puntos y estar en un lugar adecuado para acelerar más" pero explicó en rueda de prensa que "la regularidad es difícil de concretar" después de una temporada pasada en la que "los resultados fueron adversos".
"La levantada no es tan rápida. No se construye la casa de un día para otro", subrayó el entrenador sevillista, que llegó a la entidad andaluza el pasado 16 de junio.
Al entrenador argentino también se le preguntó por el partido de LaLiga Villarreal-Barcelona que se iban a disputar el próximo diciembre en Miami (Estados unidos) y que ha sido cancelado.
"España tiene una Liga en la que muchos futbolistas y entrenadores quieren estar. No creo que haga falta salir fuera, pero no puedo opinar de nada de esto, no soy directivo y no se puede opinar sin idea, pero sí digo que esta Liga se ve en todo el mundo y no hace falta salir para que se vea", relató.
