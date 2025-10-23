Argentinos Juniors derrotó a Belgrano y sacó pasaje a la final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Argentinos Juinors logró revertir una desventaja inicial para imponerse por 2-1 ante Belgrano de Córdoba y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde aguarda por el vencedor de la otra semifinal que este viernes disputarán River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza.