Aspas ve bien la cancelación del partido de Miami

“Creo que es bueno para la Liga seguir disfrutando aquí de los partidos. A mí como futbolista del Celta me gusta jugar con mi gente en los partidos, y si me pongo en la piel de algún compañero del Villarreal, pues estamos hablando de un partido en su casa contra el Barcelona, con toda la expectación que eso supone”, indicó.

Tras el partido de la Liga Europa contra el Niza francés, el futbolista gallego atendió a los medios de comunicación y lanzó un mensaje al presidente de LaLiga, Javier Tebas: “Espero que ahora nos tengan en cuenta para futuras reuniones o para otras cosas que vayan a darse en el futuro de la Liga”.