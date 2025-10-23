El Bernabéu alberga el primer clásico del curso: escapada del Madrid o cambio de líder

Llega el gran duelo con ambos equipos aún sin exhibir su mejor versión, con serios problemas para sacar los partidos adelante, como les ocurrió la pasada jornada ante Getafe y Girona. El equipo de Xabi Alonso, pese a liderar la tabla con dos puntos de ventaja y estar también en el grupo cabecero en la Liga de Campeones, aún está en fase de construcción y muestra notables dudas en cuanto a su juego y rendimiento, y el de Flick por ahora no es el rodillo perfecto del curso pasado.

Además, tanto Real Madrid como Barcelona acuden más que pendientes de la enfermería, Xabi Alonso en la línea defensiva y Flick en la ofensiva. Los dos técnicos no tienen más remedio que aguardar hasta las últimas horas para conocer la evolución de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Raphinha o Ferran Torres.

El equipo blanco encara el choque además con la espina de la pasada temporada, en la que perdió los cuatro clásicos disputados entre las distintas competiciones. El cuadro de Flick, que esta vez no se podrá sentar en el banquillo por sanción, se mostró intratable. De hecho en el Bernabéu goleó por 0-4. Si vuelve a ganar empataría con cinco triunfos la mejor racha del Barcelona en estos encuentros y daría otro golpe moral a un Real Madrid obligado a demostrar que su transformación marcha por el buen camino y sabe competir en los grandes partidos, no como en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en su única derrota del curso.

Mientras el Real Madrid y el Barcelona celebraron sendas victorias de Champions contra Juventus (1-0) y Olympiacos (6-1), el Villarreal sufrió y cayó 0-2 ante el Manchester City, pero su buena reacción tras el descanso debe reforzarle para ratificar su buen comienzo de curso liguero, en el que solamente ha caído ante Atlético y Real Madrid.

Este sábado tiene duelo de máxima rivalidad en Mestalla ante el Valencia, ante el que no ha perdido en sus tres últimos enfrentamientos y frente al que espera aprovechar su tendencia a la baja, ya que el conjunto de Carlos Corberán acumula cuatro jornadas sin ganar.

Una victoria permitiría al cuadro de Marcelino García Toral retener su plaza en el podio de LaLiga, por delante de un Atlético de Madrid que, tras la decepción del 4-0 encajado en Londres ante el Arsenal, se obliga de nuevo a recomponerse y a conjurarse para continuar con su recuperación liguera.

No obstante, tiene un compromiso más que serio. El lunes visitará en La Cartuja a otro aspirante a Champions como el Betis de Manuel Pellegrini, quinto igualado a puntos y con el que perdió la pasada temporada. Un auténtico duelo en los banquillos entre el chileno y el argentino Diego Pablo Simeone y en el césped con dos magníficas plantillas y grandes nombres.

Dos de las revelaciones del inicio de la temporada, el Espanyol y el Elche, se encuentran en el RCDE Stadium dispuestos a prolongar las buenas sensaciones, y el Athletic, reforzado por su primer triunfo en la Champions con la remontada ante el Qarabag, jugará otra vez en San Mamés, ahora ante el Getafe, disminuido después de cinco partidos sin vencer y que pierde a otros dos jugadores por sanción tras sus expulsiones en el Bernabéu, Allan Nyom y Álex Sancris.

Aunque queda mucha liga por delante un nutrido ramillete de equipos empiezan a contar los partidos casi como finales. El choque más 'tenso' de esta décima jornada en esta siempre agónica lucha se vivirá en Montilivi entre el Girona y el Oviedo, los dos últimos clasificados, igualados a puntos con la Real Sociedad, urgida como pocas veces de no fallar otra vez en Anoeta ante un Sevilla que tras su ilusionante triunfo ante el Barcelona volvió a las andadas con la derrota contra el Mallorca.

El cuadro balear espera aprovechar ese oxígeno capturado en el Ramón Sánchez Pizjuán y ratificarlo con un triunfo ante el Levante, con el que está empatado dos puntos por encima de la zona roja y uno más que el Celta, único equipo que aún no ha ganado y que lo que tiene en su casillero es gracias a siete 1-1, que en esta ocasión visitará a Osasuna en el fortín de El Sadar.

Por otro lado, el Rayo intentará, tras dos victorias reparadoras fuera de casa, obtener el primer triunfo liguero de la temporada en Vallecas ante el Alavés del argentino 'Chacho' Coudet, muy competitivo esta temporada, en la que está mostrando una evolución notable.

= Décima jornada de la LaLiga EA Sports

21:00 Real Sociedad-Sevilla (GMT: -2 horas)