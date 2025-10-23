El chileno Felipe Mora cita a los Timbers con el San Diego de Lozano

Chicago (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Un doblete del chileno Felipe Mora impulsó este miércoles la victoria por 3-1 de los Portland Timbers contra el Real Salt Lake y entregó a su equipo el billete para la primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, en la que se medirá con el San Diego del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.