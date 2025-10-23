El chileno Felipe Mora cita a los Timbers con el San Diego de Lozano
Chicago (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Un doblete del chileno Felipe Mora impulsó este miércoles la victoria por 3-1 de los Portland Timbers contra el Real Salt Lake y entregó a su equipo el billete para la primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, en la que se medirá con el San Diego del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.
Por EFE
23 de octubre de 2025 - 01:55
Mora, nacido en Santiago de Chile hace 32 años, anotó su doblete en la primera mitad. En la temporada regular, había metido cinco goles.
Justen Glad recortó para el Real Salt Lake antes del descanso, pero el defensa canadiense Kamal Miller puso la sentencia definitiva en el 81 con el 3-1.
Timbers y San Diego se medirán en la serie de primera ronda de lo 'playoffs' del Oeste al mejor de los tres encuentros.