El FK Austria Viena finaliza su cooperación con la rusa Lukoil, sancionada

"Debido a los acontecimientos internacionales de los últimos días, hemos acordado con Lukoil International finalizar nuestra cooperación (...) con efecto inmediato", señaló el club en comunicado publicado en su web.
La breve nota destaca que tomó la decisión a pesar de que Lukoil International no figura en la lista de empresas rusas sancionadas por la Unión Europea y por Austria.
Según la televisión pública austríaca ORF, el hecho de que Lukoil International, la filial austríaca de la mayor petrolera privada de Rusia, patrocinara a los equipos del club formados por adultos y niños con necesidades especiales ('Special Violets' y 'Sepcial Violets Kids'), creados en el marco de un programa para impulsar la inclusión, había generado críticas de expertos y aficionados.
Aunque moderada, la contribución de Lukoil, "de cinco dígitos", suponía un aporte significativo para los citados equipos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer, miércoles, sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".
"Dada la negativa del presidente (ruso, Vladímir) Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado del Departamento.
En Austria, Lukoil patrocina a varias asociaciones deportivas, como a la Asociación Austriaca de Tenis y a la Asociación Austriaca de Dardos, entre otros.