El FK Austria Viena finaliza su cooperación con la rusa Lukoil, sancionada

Viena, 23 oct (EFE).- El club FK Austria Viena, que juega en la Bundesliga austríaca, ha finalizado su cooperación con la petrolera rusa Lukoil este jueves, horas después de que Estados Unidos impusiera sanciones a esa empresa en represalia por la persistente agresión rusa contra Ucrania.