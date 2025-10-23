Fútbol Internacional

Emelec elimina al Guayaquil City del paraguayo Palma

Emelec derrotó el miércoles por 2-0 a Guayaquil City en definición por penales y junto a Cuenca Juniors pasaron a las semifinales de la Copa Ecuador, cuyo campeón obtendrá un cupo a la Copa Libertadores de 2026. En el elenco perdedor se alistó el paraguayo Manu Palma, cuyo lanzamiento en el desempate fue tapado por el portero “eléctrico”.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 15:28
Manuel de Jesús Palma Escobar, nacido en Asunción el 18 de marzo de 1998, hizo gran parte de su carrera futbolística en España. En la actualidad milita en Guayaquil City, en la Serie B ecuatoriana.
El peruano Alfonso Barco y el ecuatoriano José Cevallos acertaron en los penales para el Emelec (triunfo por 2-0), mientras que el portero Pedro Ortiz tapó el tiro del paraguayo Manu Palma, por lo que Emelec se impuso a su rival tras el empate 0-0 en los 90 minutos.

Además del tiro de Palma, los otros cobradores del Guayaquil City tampoco acertaron en sus ejecuciones. Jonathan Ordóñez y Pablo Mancilla estrellaron sus disparos en los palos y el uruguayo Gerónimo Plaga disparó sobre el travesaño.

Por Emelec fallaron Maicon Solís y el peruano Christian Cueva, pero su cuadro esperará en semifinales al ganador de la llave de cuartos de final entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Deportivo Cuenca.

Guayaquil City compite en la Serie B ecuatoriana. El centroatacante paraguayo Manuel Palma llegó a dicho país a mediados del 2024 para actuar en 9 de Octubre, desde donde pasó a su actual club. El atacante de 27 años realizó toda su carrera en España.

El Cuenca Juniors, de la tercera categoría, se impuso por 2-1 al 9 de Octubre, de la Segunda división, y accedió a semifinales, instancia en la que se medirá con la Universidad Católica. El cuadro cuencano ganó gracias a los goles de Edwin Zambrano y de Roberto “La Tuka” Ordóñez, mientras que el equipo octubrino descontó a través de Carlos Arroyo. El campeón de la actual Copa Ecuador accederá a la fase previa uno de la próxima Copa Libertadores. EFE