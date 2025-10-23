Emelec elimina al Guayaquil City del paraguayo Palma

El peruano Alfonso Barco y el ecuatoriano José Cevallos acertaron en los penales para el Emelec (triunfo por 2-0), mientras que el portero Pedro Ortiz tapó el tiro del paraguayo Manu Palma, por lo que Emelec se impuso a su rival tras el empate 0-0 en los 90 minutos.

Además del tiro de Palma, los otros cobradores del Guayaquil City tampoco acertaron en sus ejecuciones. Jonathan Ordóñez y Pablo Mancilla estrellaron sus disparos en los palos y el uruguayo Gerónimo Plaga disparó sobre el travesaño.

Por Emelec fallaron Maicon Solís y el peruano Christian Cueva, pero su cuadro esperará en semifinales al ganador de la llave de cuartos de final entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Deportivo Cuenca.

Guayaquil City compite en la Serie B ecuatoriana. El centroatacante paraguayo Manuel Palma llegó a dicho país a mediados del 2024 para actuar en 9 de Octubre, desde donde pasó a su actual club. El atacante de 27 años realizó toda su carrera en España.

El Cuenca Juniors, de la tercera categoría, se impuso por 2-1 al 9 de Octubre, de la Segunda división, y accedió a semifinales, instancia en la que se medirá con la Universidad Católica. El cuadro cuencano ganó gracias a los goles de Edwin Zambrano y de Roberto “La Tuka” Ordóñez, mientras que el equipo octubrino descontó a través de Carlos Arroyo. El campeón de la actual Copa Ecuador accederá a la fase previa uno de la próxima Copa Libertadores. EFE