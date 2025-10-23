Gvardiol desvela que pensó en cambiar el fútbol por el baloncesto

En una entrevista con la cadena británica BBC, el croata contó que cuando tenía 16 años y estaba en el Dinamo de Zagreb pensó en otras salidas diferentes al fútbol.

"Pensé en dejarlo y dedicarme al baloncesto, que también me gustaba. No estaba seguro de seguir en el fútbol porque llegaba a entrenar y no estaba feliz. Quería encontrar otras soluciones y sentirme más feliz y además todos mis amigos estaban en el baloncesto".

El croata, sin embargo, perseveró, ganó títulos en el Dinamo de Zagreb y fue vendido al RB Leipzig de la Bundesliga por 18 millones, de donde dio el salto en 2023 al City por 80 millones.

"Mi sueño era convertirme en un futbolista profesional, pero no sabía que llegaría tan lejos. Si hace cinco años me preguntas que si me vería en el City en 2023, 2024 o 2025, te diría que es imposible".

