La MLS dispara sus números de audiencia por televisión, 'streaming' y redes

La presencia de Leo Messi en lnter Miami sigue impulsando el crecimiento de una liga que este año registró además un notable impacto del surcoreano Heung Min Son, fichado por el Los Ángeles FC, cuya presencia ha generado un aumento de un 16 % en la asistencia a los partidos de visitante de LAFC, según un informe facilitado este jueves por la MLS.

La colaboración entre la MLS y Apple, que transmite todos los partidos de la liga en su plataforma de streaming Apple TV, sigue dando dividendos al campeonato estadounidense.

La liga consiguió además números de récord en redes sociales. La temporada regular de la MLS 2025 generó las impresiones totales más altas registradas en las cuentas sociales de la liga y de los clubes, superando los 13.7 mil millones de impresiones, un aumento del 17% año tras año.

En los estadios de la liga ha habido un promedio de 21.988 aficionados por encuentro, lo que supuso la segunda mejor marca en la historia de la MLS.

En total, 11.2 millones de aficionados siguieron los partidos de la MLS en persona, con un aumento de un 12 % desde 2022.

A nivel de venta de camisetas, nadie se acerca a Leo Messi, líder incuestionable en la tienda en línea de la MLS. Por su parte Son, quien se unió a LAFC en agosto, terminó segundo en general.